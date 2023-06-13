«Рубин» хочет расстаться с Дзагоевым из-за травматизма футболиста
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Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не входит в планы команды на следующий сезон. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, ключевой причиной недовольства руководства «Рубина» Дзагоевым является травматизм полузащитника. Футболист часто получает мышечные повреждения, из-за которых пропускает тренировочные занятия. Также Дзагоев не способен играть чаще чем один матч за три недели.
Сам Дзагоев хотел остаться в «Рубине» ещё на один сезон.
32-летний Дзагоев играет за «Рубин» с 2022 года. До этого полузащитник 14 лет играл за ЦСКА. В прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги футболист провёл 20 матчей в составе казанской команды, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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