«Рубин» хочет расстаться с Дзагоевым из-за травматизма футболиста

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не входит в планы команды на следующий сезон. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, ключевой причиной недовольства руководства «Рубина» Дзагоевым является травматизм полузащитника. Футболист часто получает мышечные повреждения, из-за которых пропускает тренировочные занятия. Также Дзагоев не способен играть чаще чем один матч за три недели.

Сам Дзагоев хотел остаться в «Рубине» ещё на один сезон.

32-летний Дзагоев играет за «Рубин» с 2022 года. До этого полузащитник 14 лет играл за ЦСКА. В прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги футболист провёл 20 матчей в составе казанской команды, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.