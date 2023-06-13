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Карпин: радоваться медалям — пережитки советского воспитания. Моуринью такую выкинул

Карпин: радоваться медалям — пережитки советского воспитания. Моуринью такую выкинул
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о значимости серебряных и бронзовых медалей чемпионата России, заявив, что нет смысла радоваться этим достижениям. Карпин привёл пример главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, который выкинул медаль за второе место.

«В чём мотивация в российском футболе, если не медали? Мотивация — финишировать как можно выше. Условно, пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им — пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают. Чемпион — «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье, «Ростов» — четвёртое. Ну молодцы, посмотрели таблицу — прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например», — приводит слова Карпина Sport24.

«Ростов» Карпина занял четвёртое место в прошедшем чемпионате России.

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