Лукаку ведёт переговоры о переходе в «Аль-Хиляль». Он хочет зарабатывать более $ 20 млн

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, отыгравший прошедший сезон в составе «Интера» на правах аренды, провёл переговоры с представителями саудовского клуба «Аль-Хиляль». Об этом сообщает авторитетный журналист Санти Ауна в своём «твиттере».

По информации источника, Лукаку встретился с представителями «Аль-Хиляля» в одном из отелей Парижа и получил от них предложение, по которому мог бы заработать около $ 20 млн за сезон. Бельгийский нападающий проявил заинтересованность в потенциальном переходе, однако запросил более высокую зарплату. Переговоры продолжаются.

30-летний Лукаку в прошедшем сезоне сыграл 37 матчей за «Интер» во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми голами и семью результативными передачами.