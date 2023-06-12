«Челси» хочет обменять Лукаку и Кулибали на вратаря «Интера» Онана

«Челси» намерен приобрести голкипера «Интера» Андре Онана. Лондонцы готовы предложить двух своих игроков в обмен на камерунского вратаря, информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, в трансфере Онана заинтересован лично новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. За камерунца «аристократы» готовы отдать своего форварда Ромелу Лукаку и защитника Калиду Кулибали.
Напомним, Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды и не хочет возвращаться в АПЛ. Также миланцы давно следят за Кулибали, который не может найти свою игру в Англии после перехода из «Наполи».
В сезоне-2022/2023 на счету Онана 40 матчей за «Интер» во всех турнирах. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
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