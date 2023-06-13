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Кечинов — о Суперфинале Кубка России: была равная игра, но в ЦСКА есть Акинфеев

Кечинов — о Суперфинале Кубка России: была равная игра, но в ЦСКА есть Акинфеев
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам финального матча Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Интересный матч, не было скучно. До последнего держался нерв. Не могу сказать, что у какой-то из команд было преимущество. Была достойная игра равных соперников.

Но в ЦСКА есть такой вратарь, как Акинфеев, который своим талантом, мастерством и своей психологией решает исходы таких матчей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победу в Суперфинале Кубка России одержал ЦСКА. Команда Владимира Федотова переиграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. Капитан и голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил два удара с «точки».

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