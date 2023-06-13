Дзагоев опроверг информацию, что пропускал тренировки «Рубина» из-за мышечных повреждений

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о тренировочном процессе в клубе после появившейся информации, что руководство команды недовольно полузащитником из-за его травматизма и пропуска тренировок по причине мышечных повреждений.
«Это далеко не правда. Ни одной нагрузочной тренировки я не пропустил. У нас была договорённость и со Слуцким, и с Рахимовым — за два дня до игры я пропускаю игровую тренировку. В этот день я в тренажёрке делал силу верхнего плечевого пояса, крутил велосипед, то есть тренировался индивидуально. Объясню почему: накануне, за три дня до игры, после нагрузочной тренировки с командой я шёл в зал и делал там серьёзную силовую работу на ноги.
Само собой, чтобы успеть восстановиться к игре, мне нужно было пропустить одну тренировку на следующий день. Это не являлось проблемой ни для Слуцкого, ни для Рахимова — они с пониманием относились к этому. Я делал индивидуальную работу в этот день и потом ещё выходил на поле, где команда тренировала стандарты: по сути, это более или менее стоячая тренировка. Так я выполнял всю работу в полном объёме, успевал восстанавливаться и хорошо себя чувствовал перед игрой», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 июня 2023
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