Алан Дзагоев подвёл итоги сезона для «Рубина». Команда вернулась в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев подвёл итоги сезона-2022/2023 для казанской команды, завоевавшей путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

«Сезон оцениваю положительно. Команда выполнила задачу, вышла в Премьер-Лигу с первого места. Своё выступление тоже считаю успешным, учитывая, что сыграл достаточное количество игр — около 70%. Можно сказать, что всё сложилось удачно.

Статистика в этом сезоне почти такая же, как за последние два года в ЦСКА, вместе взятые, и это не может меня не радовать (Дзагоев провёл за «Рубин» 1118 минут в сезоне-2022/2023, за ЦСКА – 741 минуту в сезоне-2021/2022, 823 минуты – в сезоне-2020/2021. — Прим. «Чемпионата»).

Значит, та работа, которую я делаю, оправдывает себя. Совсем без повреждений не обошлось, но напомню, что футбол — это травматичный вид спорта, мало кто обходится без единой травмы в сезоне. Были матчи, которые я провёл от звонка до звонка по 90 минут и отлично себя чувствовал.

Если кто-то думает, что в ФНЛ не так много нужно бегать, тот заблуждается. Наоборот, беготни больше из-за того, что больше потерь. Команды нацелены на длинные передачи, и нужно бегать туда-сюда, делать подборы и помогать в атаке», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.