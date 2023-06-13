Алан Дзагоев подвёл итоги сезона для «Рубина». Команда вернулась в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев подвёл итоги сезона-2022/2023 для казанской команды, завоевавшей путёвку в Российскую Премьер-Лигу.
«Сезон оцениваю положительно. Команда выполнила задачу, вышла в Премьер-Лигу с первого места. Своё выступление тоже считаю успешным, учитывая, что сыграл достаточное количество игр — около 70%. Можно сказать, что всё сложилось удачно.
Статистика в этом сезоне почти такая же, как за последние два года в ЦСКА, вместе взятые, и это не может меня не радовать (Дзагоев провёл за «Рубин» 1118 минут в сезоне-2022/2023, за ЦСКА – 741 минуту в сезоне-2021/2022, 823 минуты – в сезоне-2020/2021. — Прим. «Чемпионата»).
Значит, та работа, которую я делаю, оправдывает себя. Совсем без повреждений не обошлось, но напомню, что футбол — это травматичный вид спорта, мало кто обходится без единой травмы в сезоне. Были матчи, которые я провёл от звонка до звонка по 90 минут и отлично себя чувствовал.
Если кто-то думает, что в ФНЛ не так много нужно бегать, тот заблуждается. Наоборот, беготни больше из-за того, что больше потерь. Команды нацелены на длинные передачи, и нужно бегать туда-сюда, делать подборы и помогать в атаке», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 июня 2023
-
18:31
-
18:25
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
18:00
-
17:48
-
17:44
-
17:40
-
17:36
-
17:32
-
17:25
-
17:23
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:26
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:20