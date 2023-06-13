Спортивный директор «Ростова» заявил, что клуб не рассматривает продажу Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о полузащитнике команды Даниле Глебове.

«Я не так давно давал интервью — с этого момента ничего не поменялось. Мы не рассматриваем продажу Глебова. Да и на клуб никто не выходил. Дальше это всё вбросы инсайдеров. Мы никаких переговоров не ведём, хотим сохранить костяк команды. Данил — наш лидер. Нас всё устраивает», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация об интересе к Глебову со стороны московского «Спартака». Сообщалось, что кандидатура Глебова утверждена у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который требовал у руководства красно-белых подписания нового опорного полузащитника. Позднее в «Ростове» сообщили, что продлили контракт с Глебовым на пять лет.