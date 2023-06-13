«Копенгаген» выкупил Джордана Ларссона у «Шальке»

Нападающий Джордан Ларссон покинул немецкий «Шальке-04». Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

В весенней части прошедшего сезона Ларссон выступал на правах аренды за «Копенгаген», отметившись шестью голами в 16 матчах. «Копенгаген» решил выкупить игрока, и теперь Джордан подпишет полноценное соглашение с командой из Дании.

Ларссон перешёл в «Шальке» в прошлом году из московского «Спартака». В составе красно-белых шведский нападающий выступал с 2019 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги «Шальке» финишировал на предпоследней, 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 34 турах. «Копенгаген» набрал 59 очков в 32 матчах чемпионата Дании. Команда выиграла чемпионский титул по итогам сезона.