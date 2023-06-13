Алан Дзагоев: Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине». Тренер сказал об этом руководству

Российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.

«Мы общались с руководством ещё до отпуска — мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе, он сказал об этом и руководству. Что будет дальше, мне неизвестно.

Этот сезон в «Рубине» — почти как два предыдущих сезона в ЦСКА по игровому времени. Если бы я уступал в чём-то, не успевал добегать или недорабатывал, я бы задумался. Но я этого даже близко не чувствую и намерен дальше играть.

Как бы ни сложилось с «Рубином», хочу сказать, что Казань – супергород, тренировочная база тоже супер, отличные поля, стадион, болельщики. Руководство поддерживало команду и было рядом. В любом случае желаю городу и клубу удачи во всём и побед!» — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.