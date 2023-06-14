Месси — о возможной победе в «Золотом мяче»: сейчас это меня уже не заботит

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как относится к «Золотому мячу».

«Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент — Кубок мира», — приводит слова Месси Titan Sports.

Напомним, Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч».

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за «ПСЖ», забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Летом нападающий на правах свободного агента присоединился к «Интер Майами».

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