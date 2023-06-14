Крамарич: у игроков постарше есть великолепная возможность взять трофей со сборной

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Совершенно точно это будет самый трудный матч, но, если хочешь что-то выиграть, надо побеждать всех соперников, стоящих на твоем пути. Будет непросто, но интересно. Они хозяева, мы гости. Я всегда говорил, что в жизни порой нужна удача. На поле то же самое. Если удача улыбнется, всё возможно.

Это очень трудный, но интересный турнир. Выиграть Лигу наций намного сложнее, чем пройти отбор на крупный турнир. Будет феноменально, если мы возьмем этот трофей для Хорватии. Отдадим все силы для этого. У ряда игроков постарше есть великолепная возможность взять трофей со сборной на международном уровне», — приводит слова Крамарича официальный сайт УЕФА.

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