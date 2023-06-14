Златко Далич заявил о намерении сборной Хорватии выиграть Лигу наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о целях команды на Лигу наций.

«Мы остались без нашего лучшего защитника Йошко Гвардиола, который отлично сыграл на последнем чемпионате мира, но большая часть команды здесь. В частности, Лука Модрич. Будет нелегко, но я оптимист. Мы никогда не сдаёмся, всегда выкладываемся по полной и постараемся завоевать трофей.

Я очень горжусь своей командой. Нам удалось выйти в финальный турнир Лиги наций. Мы проделали большую работу на групповом этапе, обыграв такие команды, как Франция и Дания, но не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться большего», – приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сегондя, 14 июня, хорваты сыграют со сборной Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.