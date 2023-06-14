Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о своём состоянии после операции на сонной артерии

Легендарный экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции на сонной артерии. Он заявил, что чувствует себя неплохо.

«Врачи пока ничего не говорят, прошла только неделя. В целом чувствую себя неплохо. Давление вроде бы нормальное. Держусь!» — приводит слова Юрия Гаврилова Sport24.

Напомним, 70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии. Сообщалось, что у Гаврилова наблюдались проблемы с речью после инсульта.

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.