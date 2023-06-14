Петржела: Ярошика осудят за переезд в Россию, будут писать гадости

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном назначении известного чешского экс-футболиста Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».
«Говорил ли я с Ярошиком о России? Мы говорили об этом восемь месяцев назад. Он мне тогда сказал, что его хотят видеть в России, что у него жена оттуда, её братья играют в Первой лиге. Но ситуация была такова, что он не мог туда поехать. Не думаю, что сейчас у него были предложения из Чехии, так что, возможно, он дал добро российскому клубу… Но я не знаю. Это ещё не решено.
Позвольте мне сказать так: я бы туда [в Россию] не поехал. Ни за что. Мне это кажется совершенно неправильным в данной ситуации. Но у Иржи половина семьи из России, а у меня нет. Он находится в совершенно другой ситуации. Так что я могу понять, если он примет предложение и поедет в Оренбург.
Иржи сказал мне, что его жена хочет вернуться домой и что он, вероятно, тоже найдёт там работу. У него корни в России, поэтому я не виню его за то, что он так думает, ведь в Чехии он не получил работу на том уровне, которого заслуживает.
В Чехии у Иржи, конечно, будут проблемы. Для чехов он будет преступником, в нашей стране его будут осуждать. Иржи услышит и прочитает о себе много гадостей. Но, повторяю, для него это немного другая ситуация с его полурусской семьёй. Для него это очень трудное решение. И мне очень трудно это комментировать, я переживаю за него», — приводит слова Петржелы iSport.cz.
- 14 июня 2023
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