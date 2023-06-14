Сербский нападающий Лазар Ранджелович покинул «Урал»
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Нападающий Лазар Ранджелович покинул «Урал». Сербский футболист возвращается в «Олимпиакос». Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.
«Благодарим Лазара за его работу, самоотдачу и эмоции, которые он нам подарил в прошлом сезоне. Будем всегда рады видеть в Екатеринбурге!» — написано в заявлении клуба.
Лазар Ранджелович перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего 10 игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.
«Урал» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей.
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