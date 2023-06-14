Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов, Барриос и Николсон — самые подешевевшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt

Смолов, Барриос и Николсон — самые подешевевшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов из Российской Премьер-Лиги.

Так, самыми подешевевшими игроками последнего обновления стали нападающий «Спартака» Шамар Николсон, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Динамо» Фёдор Смолов. Их трансферные ценники снизились на € 2 млн.

Рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):

Фото: Transfermarkt

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое чемпионство для сине-бело-голубых подряд. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал московский «Спартак».

Ранее также был опубликован рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ.

Кто подорожал больше всего?
Объявлен рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023