Смолов, Барриос и Николсон — самые подешевевшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов из Российской Премьер-Лиги.
Так, самыми подешевевшими игроками последнего обновления стали нападающий «Спартака» Шамар Николсон, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Динамо» Фёдор Смолов. Их трансферные ценники снизились на € 2 млн.
Рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):
Фото: Transfermarkt
Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое чемпионство для сине-бело-голубых подряд. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал московский «Спартак».
Ранее также был опубликован рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ.
Кто подорожал больше всего?
Комментарии
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