Система VAR впервые будет использована в российском женском футболе

Система VAR впервые в истории будет использована в российских соревнованиях по футболу среди женских команд. Это произойдёт на матче Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Я безмерно счастлива, что на матче Суперкубка среди женщин будет использоваться система VAR. Это историческое событие и важный шаг. В эффективности использования системы VAR нет сомнения — об этом говорят и результаты работы арбитров на матчах РПЛ в этом сезоне. Считаю, лучше отменить неправильное решение после просмотра видеоповтора, чем допустить ошибку», — сказала главный специалист департамента судейства РФС Анастасия Пустовойтова.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).

«Мы поступательно внедряем систему VAR во все российские соревнования. Всего четыре года назад она впервые была использована в матче под эгидой РФС, а в этом году мы уже применяли её на матчах Первой лиги. Следующий шаг — внедрение VAR в женском футболе.

Первым таким матчем станет встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. И впервые в российском футболе матч с VAR отработает полностью женская бригада арбитров. Уверен, что судьи достойно проведут эту встречу, а мы продолжим обучение арбитров Суперлиги, чтобы система регулярно использовалась в женском футболе», — сказал руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев.