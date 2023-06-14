Тренер Рональд Куман высказался о возвращении в сборную Нидерландов в начале 2023 года. Сегодня, 14 июня, национальная команда Нидерландов встретится со сборной Хорватии в полуфинале Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск.

«Главной причиной послужила просьба со стороны федерации, поскольку у меня уже был двухлетний опыт работы со сборной. После ухода из «Барселоны» я был без команды, так что всё совпало. Должен отметить, что работать тренером в сборной — это совсем не то, что в клубе. Я расцениваю эту должность как привилегию. Так было в первый раз, так оно и сейчас. Это огромная честь быть тренером национальной команды своей страны», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Куман уже работал тренером сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год.