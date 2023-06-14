Роман Широков: Личка шикарно поработал в «Оренбурге». У него может получиться в «Динамо»!

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков считает, что у наставника «Оренбурга» Марцела Лички получится проявить себя в «Динамо».
«Сложно сказать, хороший ли Личка кандидат для «Динамо». Много уже было тренеров, про которых говорили хорошо, а на деле получалось не очень. Только следующий сезон покажет, насколько это будет правильное решение.
Личка шикарно поработал в «Оренбурге». Безусловно, у него может получиться в «Динамо»! Посмотрим, что нас будет ждать уже через полтора месяца», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 14 июня, стало известно, что московское «Динамо» обратилось в «Оренбург» по поводу Марцела Лички. Сам чешский специалист заявил, что его представитель провёл переговоры с бело-голубыми.
- 14 июня 2023
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