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Валерий Овчинников — о Салиховой: домохозяйка постоянно говорит о футболе, она нервирует

Валерий Овчинников — о Салиховой: домохозяйка постоянно говорит о футболе, она нервирует
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников раскритиковал Зарему Салихову, супругу бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» — это не самая моя любимая команда. В «Спартаке» есть один игрок, правда, он сейчас на скамейке запасных — Зарема. Вот это самый главный ведущий игрок! Который никак не может успокоиться. Футбол — дело притягательное. А тут домохозяйка может на всю страну говорить о нём. Она и говорит. Хотя она уже не в «Спартаке», поэтому должна успокоиться.

Особенно когда о футболе раньше ничего не слышала, а тут целый футбольный клуб подарили. Она нервирует команду. Я из тех людей, которые считают, что женщинам не место в футболе? Женщина на корабле — беда в море. И моряки были правы. Этому выражению столетия. Возьмите вторую — бывшего президента «Локомотива» Смородскую, она тоже постоянно рвётся в эфир любыми способами. Ей уже о внуках надо думать», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

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