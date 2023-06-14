Экс-футболист «Спартака» Айртон: не ожидал вызова в сборную Бразилии, очень растрогался

Бразильский защитник Айртон Лукас, ранее выступавший за московский «Спартак», рассказал, как воспринял первый вызов в сборную Бразилии.
«Я хорошо выступил в лиге Кариока, если показывать такой же уровень на протяжении всего сезона, эта возможность рано или поздно представилась бы. Уникальный и прекрасный момент. Каждый игрок мечтает об этом. Я лежал дома, не ожидая, что меня могут вызвать. Но когда я услышал своё имя, то очень растрогался», – цитирует Айртона Лукаса Colunadofla со ссылкой на FlaTV.
Айртон Лукас, являясь одним из лидеров «Фламенго», получил вызов от главного тренера сборной Бразилии Рамона Менезеса. Игрок уже находится в Испании, где бразильцы сыграют с командами Гвинеи и Сенегала, 17 и 20 июня соответственно.
Айртон Лукас выступал за «Спартак» на протяжении четырёх лет с 2018 по 2022 год.
- 14 июня 2023
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