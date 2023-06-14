Шомуродов оформил дубль за сборную Узбекистана в матче на Кубок ФАЦА

Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов забил два гола в ворота сборной Туркменистана и принёс победу национальной команде Узбекистана в матче 2-го тура Кубка Футбольной ассоциации Центральной Азии. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу узбекской команды.

Сборная Узбекистана в 1-м туре переиграла Оман (3:0) и с шестью очками после двух туров возглавляет группу А.

Шомуродов прошлый сезон отыграл за «Специю» на правах аренды, забив один гол в 22 матчах. Нападающий не помог команде сохранить прописку в итальянской Серии А – «Специя» финишировала на 18-м месте и после поражения в стыковом матче с «Вероной» вылетела из высшей лиги. Права на футболиста принадлежат «Роме», контракт с которой действует до 2026 года.