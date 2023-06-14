Шомуродов оформил дубль за сборную Узбекистана в матче на Кубок ФАЦА
Поделиться
Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов забил два гола в ворота сборной Туркменистана и принёс победу национальной команде Узбекистана в матче 2-го тура Кубка Футбольной ассоциации Центральной Азии. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу узбекской команды.
Сборная Узбекистана в 1-м туре переиграла Оман (3:0) и с шестью очками после двух туров возглавляет группу А.
Шомуродов прошлый сезон отыграл за «Специю» на правах аренды, забив один гол в 22 матчах. Нападающий не помог команде сохранить прописку в итальянской Серии А – «Специя» финишировала на 18-м месте и после поражения в стыковом матче с «Вероной» вылетела из высшей лиги. Права на футболиста принадлежат «Роме», контракт с которой действует до 2026 года.
Комментарии
- 14 июня 2023
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:11
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:28
-
18:22
-
18:18
Партнерский контент