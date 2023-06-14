Генеральный секретарь РФС: Карпин воспринимает медали за второе-третье место, как Моуринью

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о медалях чемпионата России.
«Валерий Георгиевич воспринимает медали так же, как Моуринью. Медаль медали рознь. Медаль чемпионата или Кубка важна. Да, чемпион всегда один, но и золотую медаль можно воспринять как условность. Правда, медаль через многие годы позволяет спортсмену, став тренером, мотивировать своих воспитанников, детей. Золотая, серебряная и бронзовые медали чемпионов, как и серебряная медаль Кубка, имеют важное нематериальное значение.
«Понятно, что топ-тренер и топ-игрок, которые стремятся всегда быть первыми, любое место, кроме первого, не признают. Но нужно отмечать и заслуги других. Впоследствии для тренеров и игроков это может иметь важное значение», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
Ранее Карпин заявил, что «радоваться второму-третьему месту — пережитки советского воспитания», и отметил, что «Моуринью свою медаль выкинул» (речь о проигранном «Ромой» финале Лиги Европы — 2022/2023. — Прим. «Чемпионата»). Напомним, «Ростов» в минувшем сезоне чемпионата России занял четвёртое место, набрав 53 очка.
- 14 июня 2023
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