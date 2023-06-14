Бывший игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. После дубля в ворота сборной Туркменистана в матче Кубка Футбольной ассоциации Центральной Азии (2:0) у 27-летнего нападающего стало 36 мячей. Это на два больше, чем у Максима Шацких (34), который долгое время удерживал звание лучшего снайпера национальной команды Узбекистана.
Эльдор провёл 64 матча за национальную команду. Дебют игрока в сборной состоялся 3 сентября 2015 года.
Шомуродов прошлый сезон отыграл за «Специю» на правах аренды, забив один гол в 22 матчах. Нападающий не помог команде сохранить прописку в итальянской Серии А – «Специя» финишировала на 18-м месте и после поражения в стыковом матче с «Вероной» вылетела из высшей лиги. Права на футболиста принадлежат «Роме», контракт с которой действует до 2026 года.
- 14 июня 2023
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