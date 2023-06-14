Тео Бонгонда, на которого претендует «Спартак», забил гол за сборную ДР Конго

Атакующий полузащитник Тео Бонгонда, на которого претендует московский «Спартак», отличился за сборную ДР Конго. «Леопарды» с минимальным счётом 1:0 переиграли сборную Уганды в товарищеской встрече.
Единственный мяч на 26-й минуте с пенальти провёл 27-летний Бонгонда, для которого это первый гол за сборную ДР Конго в шестом матче. Отметим, хавбек прошёл через систему молодёжных команд Бельгии, но выбрал национальную команду исторической родины своих родителей.
Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» заинтересован в покупке полузащитника Тео Бонгонда, который выступает за испанский «Кадис». «Кадис» хотел бы сохранить игрока, но сам Бонгонда не против сменить обстановку.
В случае осуществления трансфера «Кадис» планирует получить за своего футболиста от € 4 млн до € 5 млн. В своё время испанцы приобрели права на Бонгонда за € 3 млн и сейчас хотят извлечь из продажи игрока сборной ДР Конго коммерческую выгоду.
В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
- 14 июня 2023
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