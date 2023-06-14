Источник: «Кадис» хочет получить от «Спартака» € 4-5 млн за трансфер Тео Бонгонды

Испанский «Кадис» хочет получить от московского «Спартака» от € 4 млн до € 5 млн за трансфер атакующего полузащитника Тео Бонгонды, информирует журналист Blaze Trends Роберт Джеймс.
Согласно сведениям источника, «Кадис» в своё время купил Бонгонду за € 3 млн. Сейчас испанский клуб хочет извлечь из продажи бельгийца коммерческую выгоду. Жёлто-синие установили стартовый ценник на Тео в размере € 5 млн. Однако руководство клуба понимает, что «Спартак» вряд ли захочет настолько переплачивать, поэтому «Кадис» готов включить в сделку бонусные пункты или снизить свои финансовые запросы до € 4 млн.
В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Интересно, что тренером «Спартака» сейчас является Гильермо Абаскаль, который одно время работал в составе технического секретариата «Кадиса».
- 14 июня 2023
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