Болельщик, у которого забирали украинский флаг в финале ЛЧ, рассказал детали инцидента

Болельщик, у которого отбирали украинский флаг в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0), рассказал подробности случившегося.

«За полтора часа до начала игры я подошёл к трибунам и прикрепил флаг Украины. Мне никто ничего не сказал. Я попросил полицейского сфотографировать меня с флагом Украины, что он и сделал. Но через 10 минут подошел человек в костюме с табличкой Турецкой футбольной ассоциации и сказал мне снять флаг.

Я спросил его, почему нельзя было повесить флаг Украины, когда на стадионе уже висели флаги Туниса, Албании, Казахстана и Палестины. Это только те флаги, которые я видел в тот вечер на трибунах. Но объяснения мне не дали.

Они забрали у меня мой флаг. Я попросил его обратно, и они дали его мне. Я начал ставить его на стенд, потому что мне не объяснили, почему это запрещено. Но работники стадиона стали вырывать у меня из рук флаг, били по рукам. Я снимал всё это на видео. Они потребовали, чтобы я выключил видео, но я этого не сделал. Потом потребовали удалить видео с телефона.

Потом меня спросили, курю ли я. Я сказал, что нет. Они хотели, чтобы я вышел с ними за пределы стадиона, но не объяснили куда. Я отказался. Я сказал, что не буду удалять видео. Через несколько минут ко мне подошли болельщики «Манчестер Сити» и защитили. Они отвели меня к своей фан-стойке, и я провёл с ними весь матч», — приводит слова болельщика The Guardian.