Губернатор Самарской области отреагировал на возможный уход гендиректора «КС» в «Спартак»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на возможный уход генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева в «Спартак».

«Мне о возможном назначении Вадима Андреева в «Спартак» ничего не известно. Готовы ли отпустить, если поступит такое предложение? Он крепостной, что ли? У нас рабы одни? Люди работают там, где им комфортнее и эффективнее. Я ничего не знаю о планах Вадима Юрьевича сменить клуб.

Я уже говорил, что ничего исключать нельзя. Может быть, его позовут в «Спартак», «Барселону» или «Манчестер Сити». Всякое бывает. Это же договорённость двух сторон. Совет директоров рассмотрит вопрос по нему, как и выявит его желание», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.