«Факел» объявил о продлении контракта с тренерами Ребко и Сорокиным

Воронежский «Факел» объявил о продлении контракта с двумя тренерами - Алексеем Ребко и Дмитрием Сорокиным.

«Члены нашего тренерского штаба Алексей Ребко и Дмитрий Сорокин продлили контракты с «Факелом». Двигаемся вперёд вместе!» — написала пресс-служба воронежского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что тренерский штаб «Факела» покинул Валерий Климов. 49-летний специалист работал в клубе с 2022 года.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» занял 14-е место. Команда набрала 30 очков в 30 матчах: шесть побед, 12 поражений и 12 ничейных результатов. По итогам стыковых матчей «Факел» сохранил место в высшей лиге — в стыках воронежцы дважды обыграли «Енисей» (1:0 и 2:0).