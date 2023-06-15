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«Зенит» может провести товарищеский матч с «Кайратом» в Казахстане

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Кайратом» в Казахстане
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«Кайрат» ведёт переговоры о проведении товарищеского матча с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба казахстанской команды.

«Ведутся переговоры по проведению товарищеского матча между «Кайратом» и «Зенитом». Однако планируется, что игра состоится в городе Алма-Ате», – приводит заявление пресс-службы «Кайрата» Metaratings.

В прошедшем сезоне чемпионата России «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. В январе 2023 года санкт-петербургский клуб заключил соглашение о сотрудничестве с «Кайратом». За «Зенит» играет защитник Нуралы Алип, перешедший в команду с берегов Невы именно из этого казахстанского клуба. «Кайрат» занимает пятое место в чемпионате Казахстана после 12 сыгранных матчей.

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