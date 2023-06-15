Источник: Шамиль Газизов после ухода из «Уфы» будет работать в махачкалинском «Динамо»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов войдёт в состав руководства махачкалинского «Динамо», информирует Metaratings.

Отмечается, что пока неизвестно, какую именно должность займёт Газизов. В клубе из Махачкалы он может стать генеральным директором или вице-президентом. Шамиль будет отвечать за спортивный блок, а также будет заниматься поиском партнёров для клуба. По сведениям источника, сегодня, 15 июня, функционер должен прибыть в Махачкалу.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.

До «Уфы» Газизов работал в московском «Спартаке».