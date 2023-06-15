Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджиев: ждём Газизова в клубе. Достигли договорённости
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Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев заявил, что клуб достиг договорённости с экс-гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым.
«Могу подтвердить, что разговор с Шамилем Камиловичем был. Мы ждём Шамиля Газизова в клубе. Полная договорённость достигнута тогда, когда подписан договор. Сейчас речь идёт об устной договорённости. Мы переговорили и достигли договорённости», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.
До «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском «Спартаке» на посту генерального директора.
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