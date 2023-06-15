Генеральный секретарь РФС высказался о партнёрстве сборной России с Jogel

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал подписание контракта о техническом партнёрстве с русско-немецкой компанией Jogel.
«Уверен, сотрудничество с российским партнёром укрепит развитие российского футбола. Это позволит всем, а не только сборным России, получать футбольную экипировку.
Контракт подразумевает экипировку для 27 сборных. Мы ничего на контракт не тратим. Понятно, что сравнивать контракт с контрактами, которые были с Nike и adidas, нельзя. Да и не нужно этого делать. Мы полностью довольны соглашением и контрактом», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее многолетним спонсором РФС была другая немецкая компания adidas. Однако контракт с ней подошёл к концу и не был продлён.
- 15 июня 2023
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