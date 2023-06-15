«Вест Хэм» отказался заплатить «Херенвену» за трансфер Эджуке в ЦСКА

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с переводом средств нидерландскому «Херенвену» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке, заявив, что всё зависит от аналогичного «кейса» с выплатами, которые положены армейцам от английского «Вест Хэма» за переход полузащитника Николы Влашича.
«ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации. Тем более что наши английские «партнёры» отказались от нашего общего с «Херенвеном» предложения перечислить деньги напрямую в Нидерланды, что стало бы решением для всех сторон. Благо решение по кейсу Влашича будет вынесено первым, и в этом случае, мы верим, что раньше придём к точке, когда вначале заплатить должны именно нам. Тем более речь идёт о несопоставимых суммах», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
- 15 июня 2023
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