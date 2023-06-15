Радимов сравнил судейство в матчах «Спартака» с судейством балета

Бывший полузащитник и капитан «Зенита» Владислав Радимов сравнил судейство в матчах «Спартака» с судейством в танцевальном спорте. Радимов порекомендовал Зареме Салиховой чаще обращать внимание на судейский произвол за пределами футбола.
«Вот Зарема Салихова весь сезон рассказывала, как «Спартак» засуживают, а я хочу обратить её внимание на беспредел, который произошёл на соревнованиях танцевальных коллективов в Петербурге. Мы с Володей Быстровым пошли посмотреть на соревнования студий балета «Тодес», и там прямо на наших глазах однозначно лучшую команду просто задвинули с первого места, отдав Гран-при конкурентам, которые были явно хуже. Дети плакали! И их было очень жалко, гораздо больше, чем Соболева, когда ему не засчитывали забитые голы. У Заремы много детей, наверняка она знает, как это больно – детские слёзы. Пусть отвлечётся наконец от «Спартака» и обратит внимание на то, что происходит в танцах», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
- 15 июня 2023
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