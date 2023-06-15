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Гранат: надо менять формат Кубка. Непонятно, почему вылетевшая команда доходит до финала

Гранат: надо менять формат Кубка. Непонятно, почему вылетевшая команда доходит до финала
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Бывший российский защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о формате проведения Кубка России.

«Конечно, надо менять формат Кубка России. Для меня непонятно, почему уже вылетевшая команда доходит до финального матча. Странный регламент. Если это групповой этап и есть шанс на осечку — это ещё понятно. Но когда в плей-офф команда вылетает, то она должна вылетать. Хочется, чтобы было больше игр. Можно сделать групповой этап, а после него обычный плей-офф», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне Кубок России выиграл ЦСКА. Турнир впервые в истории проходил с разделением на две сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. В нижней части играют клубы низших дивизионов и вылетевшие из верхней части.

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