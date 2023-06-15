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Хорен Байрамян продлил контракт с «Ростовом»

Хорен Байрамян продлил контракт с «Ростовом»
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Футбольный клуб «Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Хореном Байрамяном.

Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба клуба. За основной состав «Ростова» по состоянию на сегодняшний день Байрамян провёл 176 игр и забил 11 мячей.

Хорен Байрамян является воспитанником жёлто-синих, за первую команду 31-летний полузащитник начал играть в 2011 году. Трижды Хорен отправлялся в аренду в другие клубы — в «Ротор», «Волгарь» и «Рубин».

С «Ростовом» Байрамян становился серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2015/2016 и обладателем Кубка ФНЛ в 2015 году.

В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 21 игру за жёлто-синих в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

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