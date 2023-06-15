Валерий Новиков: у Акинфеева выработалось чутьё в сериях пенальти

Бывший российский голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Можно ли вратарям научиться отбивать пенальти? Серия пенальти — это чистая лотерея. Отгадал, куда игрок будет бить — есть шанс отбить. Здесь важна интуиция. Акинфеев с испанцами брал пенальти, а теперь это вновь случилось в «Лужниках», но уже с «Краснодаром». Прокачать какие-то навыки в этом аспекте игры очень сложно. Редко кому хватит реакции и скорости. А если прыгать наугад, то шансы гораздо больше. У Акинфеева огромный опыт и выработалось чутьё.
Это уже вопрос теоретический, можно только фантазировать, как было бы, если бы Сафонов вышел. Но Агкацев отыграл всю игру и был в тонусе, логика, чтобы оставить его и на серию пенальти, конечно же, была», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
- 15 июня 2023
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