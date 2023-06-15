«Балтика» близка к подписанию российского защитника «Зандхаузена» Жирова

«Балтика» близка к подписанию центрального защитника «Зандхаузена» Александра Жирова, сообщает Legalbet.

По информации источника, калининградский клуб ищет левоногого центрального защитника и считает игрока немецкой команды подходящим кандидатом на эту роль.

Александр Жиров выступает за «Зандхаузен» с 2018 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом второй Бундеслиги истекает 30 июня. Ранее футболист играл за «Анжи», «Краснодар», «Енисей» и ряд других российских клубов.

В сезоне-2022/2023 Жиров провёл за «Зандхаузен» 36 матчей и забил в них четыре мяча. Команда заняла последнее место в таблице второй Бундеслиги и вылетела в третий немецкий дивизион.

«Балтика» по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и вернулась в Российскую Премьер-Лигу спустя 25 лет.