Мбаппе: моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что собирается и дальше выступать за французский клуб, несмотря на отказ продлевать контракт.
«Объяснить, почему я собираюсь остаться в клубе, не продлевая контракт? Тут нечего объяснять. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю.
Я отправил письмо в клуб, но это было давно, не во время международного перерыва. У меня были свои причины сделать это», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года. Действующее соглашение нападающего с парижским клубом рассчитано до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.
- 15 июня 2023
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:32
-
18:29
-
18:16