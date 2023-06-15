Илья Агапов: конечно, я бы хотел остаться в ЦСКА и продолжить здесь карьеру

Российский защитник московского ЦСКА Илья Агапов отреагировал на информацию об интересе со стороны «Рубина», которая ранее появилась в СМИ.

«Информация об интересе «Рубина»? Если честно, я ничего про это не знаю. Переговоров с «Рубином» у меня нет, ко мне оттуда никто не обращался. Не знаю, обращался ли кто-то в клуб. Конечно, я бы хотел остаться в ЦСКА и продолжить здесь карьеру», — приводит слова Агапова «РБ Спорт».

22-летний Илья Агапов является воспитанником казанского «Рубина». Защитник перешёл в московский ЦСКА в январе 2023 года из «Пари НН».

В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл 15 матчей за нижегородский клуб, и 3 матча — за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1 млн.