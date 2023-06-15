Денис Угаров – о Суперфинале Кубка: ключевую роль сыграло мастерство Игоря Акинфеева

Бывший российский полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Не стал бы называть финал Кубка России вишенкой на торте футбольного сезона, но игра была интересной, были моменты у обеих команд. То есть закрытие сезона получилось достойным. ЦСКА победил закономерно. И ключевую роль сыграло мастерство Игоря Акинфеева. Потому что пенальти – это лотерея, с которой голкипер армейцев разобрался. Плюс, наверное, было какое-то психологическое давление на тех, кто пытался его переиграть – всё же Акинфеев выступал на чемпионате мира, все помнят матч с испанцами. Возможно, у игроков «Краснодара» в головах присутствовало некое волнение по этому поводу.

Ничего страшного, «Зенит» к своему успеху тоже шёл долго, так что у «Краснодара» всё впереди, если финансирование останется на должном уровне, то такая команда может всё. На следующий год, может быть, ещё какой-то кубок придумают», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».