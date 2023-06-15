Виктор Файзулин — о ретроматче: ощущение, что 2008 год был как будто вчера

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о своём участии в ретроматче между сборными России и сине-бело-голубыми.

«Я ни разу не играл на этом стадионе («Газпром Арена». — Прим. «Чемпионата»). Мне очень радостно здесь выступать. Безумно классная атмосфера, пришло много болельщиков. Давно не видел многих ребят, сейчас вот общаемся с ними. У меня только позитивные эмоции от сегодняшнего мероприятия.

Сегодня у меня ощущение, что 2008 год был как будто вчера. Это был один слаженный механизм — очень классное время», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча проходит в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. Файзулин был в составе «Зенита» в том еврокубковом розыгрыше.