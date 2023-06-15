Руди Гарсия — новый главный тренер «Наполи»

Французский специалист Руди Гарсия назначен главным тренером «Наполи», сообщает пресс-служба клуба.

59-летний Гарсия сменил в должности Лучано Спаллетти, который привёл команду к первому за 33 года чемпионству, завоевав скудетто в сезоне-2022/2023.

Руди Гарсия ранее тренировал французские клубы «Сент‑Этьен», «Дижон», «Лилль», «Марсель» и «Лион», а с 2013 по 2016 год возглавлял итальянскую «Рому».

Последним местом работы 59‑летнего специалиста был саудовский «Аль‑Наср», за который выступает экс-форвард «Реала» Мадрид, «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Руди Гарсия привёл «Лилль» к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка страны в сезоне-2010/2011, с «Марселем» он выходил в финал Лиги Европы.