Руди Гарсия — новый главный тренер «Наполи»
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Французский специалист Руди Гарсия назначен главным тренером «Наполи», сообщает пресс-служба клуба.
59-летний Гарсия сменил в должности Лучано Спаллетти, который привёл команду к первому за 33 года чемпионству, завоевав скудетто в сезоне-2022/2023.
Руди Гарсия ранее тренировал французские клубы «Сент‑Этьен», «Дижон», «Лилль», «Марсель» и «Лион», а с 2013 по 2016 год возглавлял итальянскую «Рому».
Последним местом работы 59‑летнего специалиста был саудовский «Аль‑Наср», за который выступает экс-форвард «Реала» Мадрид, «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Руди Гарсия привёл «Лилль» к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка страны в сезоне-2010/2011, с «Марселем» он выходил в финал Лиги Европы.
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