Митрофанов: полиграф нужен, чтобы снять с судьи психологическую нагрузку

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о том, что технология опроса судей на полиграфе помогает снять психологическое давление на арбитров.

«Полиграф — это крайняя мера, которая нужна РФС и самим судьям, чтобы снять подозрения в тех вопросах, которые невозможно проверить иначе.

Не могу сказать, что досконально знаю опыт применения подобной технологии в мировом футболе и в судействе в частности. В бизнесе это общемировая практика. Она и к нам пришла из бизнеса. Вы знаете, что эту практику начал применять бывший руководитель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Полиграф нужен, чтобы снять с судьи психологическую нагрузку: когда все показывают на него пальцем, а полиграф-тестирование доказывает, что никакого умысла не было. Рефери мог ошибиться, но не был предвзят», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».