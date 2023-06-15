Лунёв — о «Байере»: жалею только о том, что не получилось всё реализовать так, как я хотел

Российский вратарь Андрей Лунёв рассказал, что не жалеет о переходе в леверкузенский «Байер», отметив, что при определённых обстоятельствах не согласился бы присоединиться к немецкой команде.

«Зачем уехал? Задним числом говорить можно всё что угодно. Если бы не уехал, получил бы ещё две медальки. Я не жалею. Жалею только о том, что не получилось всё реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт — это опыт.

Боюсь ли конкуренции? Никогда. Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» — я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал. Всё, что ни делается, к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера» летом 2021 года, подписав контракт на два года. Всего россиянин провёл за немецкую команду три матча, этим летом он покинет клуб свободным агентом.