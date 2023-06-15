Лунёв: у Азмуна есть всё, чтобы играть в старте «Байера»

Экс-голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв высказался насчёт форварда немецкой команды Сердара Азмуна, с которыми они вместе играли в «Зените».
«С кем больше всего общался в «Байере»? С Азмуном. Тяжело перестроиться, когда ты выходишь из зоны комфорта. Ты приезжаешь в новое место, там другой менталитет, другой подход ко всему. Мне кажется, я был к этому лучше готов, чем Сердар.
Азмуна пытались «сосватать» к Курбану Бердыеву в аренду в «Сочи»? Без шансов. Мы с ним часто разговаривали, про «Сочи» ничего не слышал. У него есть все шансы, чтобы там (в «Байере») играть. В моем понимании он игрок стартового состава», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».
В 23 матчах чемпионата Германии в сезоне-2022/2023 Азмун забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Андрей Лунёв провёл только одну игру за леверкузенцев в рамках Бундеслиги.
- 15 июня 2023
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