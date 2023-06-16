Месси – о переходе в «Интер Майами»: сначала идея была другой
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Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами».
«Хотя сначала идея была другой, мы довольны принятым решением. Мы готовы встретить новый вызов, новые перемены. Я думаю, что это был важный шаг, но в то же время мы понимаем, что это значит, так что мы счастливы», — приводит слова Месси Ole.
Напомним, аргентинец покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение нападающего в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, в которых записал в свой актив 16 голов и 16 результативных передач.
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