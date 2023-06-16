Джанни Инфантино попросил Винисиуса возглавить комитет ФИФА по борьбе с расизмом

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

«Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет применять более строгие наказания за расизм, которые позже будут применяться всеми футбольными властями по всему миру», — приводит слова Инфантино Reuters.

Напомним, по ходу матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» нападающий «Реала» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.